Lombardia, Fontana: "Il primo punto del programma è l'autonomia"

Il governatore lombardo in carica Attilio Fontana ha presentato oggi ufficialmente il proprio programma per la ricandidatura alla Fondazione Stelline di Milano: "Il primo punto del programma elettorale in Lombardia è l'autonomia, che "è un problema politico nazionale e su questo, mi pare, ci sia una coesione nella maggioranza", ha detto. Fontana ha ricordato che la premier "Giorgia Meloni alla fine della kermesse di Fratelli d'Italia ha avuto parole nette, ha detto che l'autonomia è considerata una delle riforme imprescindibili". "Meloni si è resa conto che questa riforma guarda al futuro e riguarda l'efficienza degli Enti locali e dei servizi ai cittadini", ha commentato presentando il programma dal titolo 'L'orgoglio di fare' della coalizione di centrodestra (Lega, Fratelli d'Italia, LIsta Fontana, Forza Italia e Noi Moderati.

Lombardia, Fontana: "Sensazioni molto positive, la Regione ha reagito"

Le sensazioni per le prossime elezioni regionali sono "molto positive". "Sto incontrando e ascoltando tanti rappresentanti di associazioni, enti locali, comuni, cittadini e la sensazione e' che la gente abbia capito che nonostante si sia affrontato un momento difficile la Regione ha reagito con grande determinazione". Per il futuro "non c'e' paura, ma ottimismo sia da parte degli operatori commerciali che da parte dei cittadini, che stanno affrontando gli stessi problemi", ha concluso Fontana.