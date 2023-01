Lombardia: Fontana, Moratti e Majorino alle Stelline il 10 gennaio

Tre incontri in rapida successione con i candidati alla Presidenza della Regione Lombardia: Pierfrancesco Majorino, Letizia Moratti e Attilio Fontana. È il primo confronto indiretto in vista delle elezioni regionali del 12 e 13 febbraio prossimi. L’evento ‘Verso le Regionali’, organizzato da Fondazione Stelline all’interno della rassegna Direzione Nord, avrà luogo il 10 gennaio prossimo al Palazzo delle Stelline di Corso Magenta 61 a Milano, dalle ore 16:00 alle ore 18.40. La Fondazione Stelline, infatti, da sempre ha come vocazione primaria l’approfondimento, il confronto e l’ospitalità per ogni voce libera.

Le interviste a Majorino, Moratti e Fontana in Fondazione Stelline

I candidati alla Presidenza saranno intervistati sui temi al centro del dibattito regionale in tre blocchi di 40 minuti ciascuno. Ad aprire l’evento alle 16:00 il candidato scelto dalla coalizione di centrosinistra, Pierfrancesco Majorino. Alle 17:00 sarà la volta di Letizia Moratti, candidata del Terzo Polo. Chiuderà il confronto, alle 18:00, il Presidente uscente, Attilio Fontana, candidato del centrodestra.

L’accesso alla Sala Manzoni di Corso Magenta 61, dove si svolgerà il confronto, è libero per il pubblico.