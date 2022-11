Lombardia, Fontana: "Moratti? Non ho alcun tipo di paura"

Il presidente della Lombardia Attilio Fontana, in corsa per il bis, non teme, la prossima competizione elettorale, che vede in campo anche la sua ex vice presidente Letizia Moratti, che potrebbe sottrarre voti al centrodestra, e l'europarlamentare Pierfrancesco Majorino, candidato per il centrosinistra. "Non ho nessun tipo di paura" dice a margine dell'evento 'Direzione Nord, una nuova stagione', al palazzo delle Stelline di Milano. "Non sono mai preoccupato dalle elezioni. Le elezioni - aggiunge - sono un metodo di democrazia nel quale si confrontano idee diverse. E si da' ai cittadini la possibilita' di scegliere quale ritengono essere la migliore". A chi chiede se la partita e' aperta, replica "tutte le elezioni sono sempre aperte". "Continuiamo a lavorare amministrando la regione" conclude.

Fontana: "Chi butterei dalla torre tra Majorino e Moratti? Chiuderei gli occhi..."

"Chi butterei giu' dalla torre tra Moratti e Majorino? Chiuderei gli occhi e lascerei fare al caso". Lo ha affermato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ospite della diciassettesima edizione di 'Italia Direzione Nord - A True Event'. "Majorino - ha aggiunto Fontana - lo conosco, l'ho incontrato anche una settimana fa. Ha delle idee assolutamente diametralmente opposte delle mie, che cerca di far approvare le sue idee che io cerchero' di contrastare perche' non le condivido quasi in niente".