Lombardia, Fontana: "Nessun aumento delle imposte per i cittadini"

''Anche quest'anno il provvedimento è innanzitutto caratterizzato dal fatto che non aumenta la pressione fiscale su cittadini e imprese, destinando rilevanti risorse a settori strategici come la sanità, le infrastrutture per la mobilità, l'ambiente e la famiglia". Lo afferma il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ieri sera nel ringraziare insieme al vicepresidente e assessore al Bilancio e Finanze, Marco Alparone, l'intera Aula del Consiglio regionale della Lombardia che ha approvato l'assestamento di bilancio 2024-2026. "Siamo riusciti a realizzare questo importante risultato nonostante le criticità legate all'attuale scenario economico-finanziario nazionale e internazionale, generando ricadute positive sul territorio - prosegue Fontana -. L'approvazione dell'assestamento di bilancio permetterà inoltre di continuare a portare avanti con successo il programma di governo regionale, così come ci è stato chiesto dai cittadini lombardi''. Si dice "molto soddisfatto dei risultati raggiunti" il vicepresidente Marco Alparone.

Lombardia, Fontana: gestione economica efficace

''Mi piace sintetizzare il nostro risultato con un titolo: 'tutela delle fragilità - aggiunge - ancora una volta ha confermato una gestione economica efficace, capace di andare incontro alle istanze di cittadini e imprese e di rendere l'economia lombarda resiliente alle sfide di scenari economici sempre più complessi. Ciò è stato possibile grazie alla scelta di porre al centro della visione economica della Regione il tema della sostenibilità, declinandola in modo sinergico nelle sue tre dimensioni: sociale, ambientale ed economica. Abbiamo infatti stanziato importanti risorse in settori chiave come la sanità e le infrastrutture, le disabilità gravi, le politiche della casa e il contrasto al dissesto idrogeologico. Tutti questi ambiti rivestono un ruolo decisivo per la competitività e l'attrattività del territorio lombardo''.