Lombardia, Fontana: "Non possiamo rimanere prigionieri delle inchieste"

Lombardia, Fontana: "Il non voto? Uno stimolo a fare di più"

"Ricoprire il ruolo di presidente significa avere a cuore anche i cittadini che non hanno votato per me e quelli che il 12 e 13 febbraio non sono andati a votare. Perche' questa disaffezione deve diventare uno stimolo a fare ogni giorno di piu' per riavvicinare i cittadini all'istituzione: la strada maestra non puo' essere che quella di dare attuazione agli impegni presi, perche' per i lombardi contano unicamente i fatti!". A dirlo e' il governatore lombardo, Attilio Fontana, nel corso del discorso programmatico per la nuova legislatura. "Alcuni ingredienti sono essenziali: la semplificazione, l'assunzione di responsabilita', il rendere conto, il saper comunicare ai cittadini in modo efficace", ha aggiunto.

Fontana: "Questa è stata la vittoria di una squadra unita"

"Tengo a sottolineare che questa e' la vittoria di una squadra, della coalizione unita delle forze di Centrodestra (Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Noi Moderati, Lombardia idea/e), in cui tutte le componenti hanno dato un contributo determinante per raggiungere l'obiettivo, lavorando insieme, ognuno con le proprie specificita', alla costruzione di una proposta politica credibile e vincente", ha aggiunto Fontana. Il governatore ha poi ringraziato "i cittadini e le cittadine della Lombardia che hanno voluto, con il loro voto, la mia riconferma alla guida di questa regione. Oltre che una soddisfazione personale, e' un onore e un privilegio ricevere di nuovo l'incarico di servire, come presidente, questa grande istituzione, la regione piu' importante d'ItaIia, motore del Paese, eccellenza riconosciuta a livello internazionale".

Fontana: "Non possiamo rimanere prigionieri di inchieste e consulenti"

"Invochiamo trasparenza e legalità oggi come ogni giorno: con l'Orac abbiamo lavorato molto su questi temi, potenziando il sistema dei controlli, della trasparenza e dell'anticorruzione", ma allo stesso tempo "non possiamo rimanere prigionieri di inchieste e consulenti. Per raggiungere obiettivi ambiziosi occorre affermare la logica della responsabilità, superando l'atteggiamento burocratico che nasce dalla paura di prendere decisioni e di mettere la propria firma sugli atti", ha aggiunto il governatore.