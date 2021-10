Lombardia, Fontana: pacchetto 460 mln per imprese, siamo locomotiva del Paese



"Oggi presentiamo il pacchetto delle nuove iniziative che la Regione che prevede la messa a disposizione di 460 milioni di euro distribuiti in sei misure per le imprese lombarde. La strada che abbiamo intrapresa per il rilancio dell'economia. Regione Lombardia fin da subito, anche nei momenti in cui era nel momento peggiore, è stata molto tempestiva. Adesso una strategia che guarda verso proposte di accordo quadro territoriali e di progetti sulle filiere". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, durante una conferenza stampa a Milano.



"È un momento - ha aggiunto - in cui stiamo fortunatamente uscendo da una situazione tremenda grazie all'impegno sicuramente dei nostri cittadini. Credo che i numeri comunicati da Assolombarda che danno un aumento del 6,4% per le stime del Pil 2021 e l'entusiasmo dei nostri imprenditori siano il miglior viatico per la ripartenza". Oltre alla campagna vaccinale, "credo che un po' di aiuto l'abbiano dato le varie misure poste in essere dalla Regione fin dall'inizio. Credo che ci siano tutte le condizioni che la Lombardia continui ad essere la vera locomotiva di questo Paese e forse una delle più importanti dell'intera Europa", ha concluso Fontana.