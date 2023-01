Lombardia, Fontana: "Sondaggi? Non è vinto niente". Majorino: "Concordo..."

"Io temo sempre. Ritengo sia importante ribadire che è un voto che dobbiamo assolutamente consolidare. Dobbiamo andare a votare, non è vinto niente". Così il presidente di Regione Lombardia ricandidato con il centrodestra, Attilio Fontana, a margine di un incontro con i tassisti all'Unione Artigiani della provincia di Milano, ha commentato gli ultimi sondaggi elettorali che lo vedono ampiamente in testa sugli altri candidati. "La battaglia è particolarmente importante - ha aggiunto - perché non possiamo permetterci di lasciare la Lombardia nelle mani del Pd e dei Cinque Stelle". No comment invece sulle affermazioni della candidata civica sostenuta dal Terzo Polo, Letizia Moratti, che giudica "irrispettoso" che il presidente non abbia presentato finora alcun bilancio di fine mandato: "Non replico" ha detto soltanto Fontana.

Majorino: "Per una volta sono d'accordo con Fontana..."

"Per una volta sono d'accordo con Fontana. La partita è aperta come lui stesso dice e lotterò fino all'ultimo. Proprio per questo sono convinto che tanti elettori del Terzo polo e tanti delusi di sinistra per non avere di nuovo Fontana e Gallera mi voteranno anche perché è sempre più chiaro che Letizia Moratti arriverà terza con distacco. Da me avranno quelle risposte per cambiare e migliorare una Regione che deve cambiare passo". Così in una nota Pierfrancesco Majorino, candidato del centrosinistra e del M5S alla presidenza della Regione Lombardia.