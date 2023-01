Lombardia 2023, Majorino: "Sondaggi negativi? Abbiamo rincorsa in atto"

Majorino: "Sondaggi negativi? Abbiamo rincorsa in atto"

"Abbiamo una rincorsa in atto: due mesi fa tutti dicevano che ce la giocavamo per il secondo posto con Moratti, adesso alcuni dicono che siamo a 4-5 punti da Fontana, altri ben di più... Ma io ci credo, la sfida è aperta, lotterò fino all'ultimo". Lo ha detto il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Lombardia, Pierfrancesco Majorino, rispondendo a Radio24 ad una domanda sui sondaggi pubblicati oggi in grande evidenza, che lo danno a oltre 10 punti di svantaggio dal presidente uscente Attilio Fontana. Majorino però usa quei dati per rilanciare l'apello al voto utile nei confronti degli elettori centristi: "I sondaggi dicono per altro che Moratti non va mai oltre il 18% e quindi sono convinto che molti elettori che voterebbero il terzo polo potrebbero usare il loro voto per cambiare davvero la regione".