Lombardia, Fontana: "Su Comitato Nord già detto fin troppo"

"Che mi riguardino no, poi se poi vogliono incontrare la dottoressa Moratti, non lo so”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana a margine della conferenza stampa di "Lombardia Ideale-Fontana presidente", in sostegno a Fontana alle prossime elezioni regionali, in merito a possibili incontri con il Comitato nord. “Io personalmente non ho nulla da aggiungere. Mi sembra siano già state dette tutte le cose su questo fatto. Anzi, ne sono già state dette troppe. Guardiamo avanti e lavoriamo in vista degli ultimi giorni per portare avanti le tante iniziative in vista del futuro”. A chi gli chiedeva un commento sul fatto che Letizia Moratti rimanga aperta al dialogo con il Comitato Nord, Fontana si è limitato a rispondere: "Sono contento per lei”.

Lombardia, il sostegno di Alternativa popolare a Fontana

Alternativa popolare sosterrà il presidente uscente e ricandidato per il centrodestra, Attilio Fontana, alle elezioni regionali lombarde del 12 e 13 febbraio. Il sostegno avverrà non con una lista apposita ma con dei candidati che rappresentano Alternativa Popolare nelle lista civica di Fontana, Lombardia Ideale. "Sono contento del sostegno di Alternativa Popolare i cui rappresentanti saranno candidati nella mia lista civica - ha sottolineato Fontana -. Ormai le liste sono chiuse e nel giro di qualche giorno le depositeremo, si è partiti dalla qualità delle persone. Questo sostegno è una ulteriore tessera di un mosaico, Alternativa popolare ha valori concreti, che affondano nel movimento popolare e nel riconoscimento di valori cristiani". Alternativa Popolare "è in fase di rilancio - ha commentato Paolo Alli, presidente nazionale di Alternativa Popolare -. Siamo collocati nel centrodestra, siamo iscritti al Ppe e ci è sembrato naturale dare sostegno alla lista di Fontana. Oggi votare Moratti significa votare Majorino, non è la nostra strada". Alternativa popolare presenterà domani a Roma l'appoggio al candidato presidente del centrodestra Francesco Rocca.