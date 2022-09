Lombardia: Frassinetti (Fdi): "Serve trovare subito candidato forte"

"Il nostro peso politico è cambiato. Alla luce di questo ci sarà un tavolo, spero a breve, perché serve trovare subito un candidato forte, il tempo non è più molto. La nostra nuova posizione politica in Lombardia inciderà sicuramente". Lo ha detto la deputata Paola Frassinetti, rieletta in Parlamento con Fdi, durante una conferenza stampa a Sesto San Giovanni (Mi) replicando a chi le chiedeva se in vista delle prossime regionali in Lombardia si concretizzi ora l’ipotesi di Letizia Moratti come candidata del centrodestra.

Frassinetti: "Noi abbiamo un peso diverso"

"Noi abbiamo un peso diverso - ha sottolineato Frassinetti - e poi ci mettiamo a disposizione della persona che la coalizione ritiene possa vincere più facilmente. Può essere anche il presidente uscente, che noi abbiamo sempre appoggiato senza alcun problema. Ma oggi ci sediamo al tavolo con un altro peso politico".