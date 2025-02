Lombardia, Garavaglia (FdI): "Nessuna spaccatura in maggioranza. Rimpasto? Non è all'ordine del giorno"

"Ciascun gruppo ha la sua autonomia, ma nella maggioranza non c'è nessun tipo di spaccatura" assicura il capogruppo di Fratelli d'Italia al Consiglio regionale della Lombardia Christian Garavaglia dopo i distinguo sulla mozione della Lega sul velo. Altro tema su cui discute il centrodestra è il fine vita: "Il ministro Schillaci ha riconosciuto che c'è la necessità di fare una legge nazionale, su questo avevamo ragione noi". Ad ogni modo "con l'assessore Guido Bertolaso non c'è nessun problema politico". Così come il rimpasto di giunta "non è un tema all'ordine del giorno".

Garavaglia, sul velo in Aula si è creata un po' di confusione.

Intanto direi che quando c'è il voto segreto può succedere di tutto ed è difficile andare ad individuare le singole responsabilità. Detto questo, la mozione della Lega è stata oggetto di confronto, era già stata calendarizzata in un Consiglio precedente. L'unico punto oggetto di varie modifiche è stato il terzo che esulava dai temi di sicurezza, sui quali non c'erano dubbi che Fratelli d’Italia fosse a sostegno al 100% sul fatto che non deve essere consentita le copertura del volto con qualsiasi velo, di stampo islamico o meno. Con il voto segreto credo ci sia stato qualche misunderstanding, ma la mozione è passata e questo è il punto fondamentale.

Nella Lega assicurano che i franchi tiratori non sono nel loro gruppo.

Non saprei dire dove sono. Io posso garantire sulla tenuta di Fratelli d'Italia. Poi, aggiungo anche che mi dispiace della posizione che ha assunto in Aula Forza Italia.

Non è la prima volta che Forza Italia si distingue. Cosa ne pensa?

Non c'è nessun tipo di spaccatura, né disequilibri nella maggioranza che tiene bene e lo dimostra ogni volta. Ciascun gruppo ha una sua autonomia. Forza Italia la mostra con queste azioni rivendicando alcune posizioni sotto il profilo etico e valoriale. Ma tutto ciò non inficia sulla tenuta della Regione. L'importante è che non sia una costante, altrimenti diventerebbe un problema. Siamo il primo partito della maggioranza e ne siamo consapevoli: interpreteremo questo nostro ruolo con lealtà ma anche con determinazione, che sia chiaro a tutti.

Serve un rimpasto di giunta?

Io ho già avuto modo di dire che non è un tema all'ordine del giorno. Secondo me, è un argomento di cui non è utile parlare, sennò si rischia di creare delle tensioni che non servono al lavoro che stiamo facendo.

Sul fine vita il ministro della Salute Schillaci dice che i tempi sono maturi per una legge.

La nostra posizione era chiara: in Aula abbiamo detto che non era competenza regionale. Il ministro riconosce che c'è la necessità di fare una legge, avevamo ragione a dire che non è la Regione a dover legiferare a differenza di chi, come il Pd, ci induceva a farlo al di fuori delle nostre competenze. Adesso chiediamo che ci sia un atteggiamento prudenziale e di autotutela. La famosa sentenza della Corte costituzionale non sancisce il diritto al suicidio. Noi vogliamo che sia salvaguardato il diritto principale, che è quello alla vita.

Anche sul fine vita Fratelli d'Italia ha attaccato Bertolaso.

Non c'è un problema politico tra noi e Bertolaso, riconosciamo il ruolo che sta svolgendo e vediamo l'impegno dell'assessore nel portare avanti il lavoro. Bertolaso sta trattando tante tematiche, se c'è una cosa che abbiamo chiesto più volte è un maggior coinvolgimento nelle scelte.

Cosa ne pensa dell'introduzione dell'indennità per i consiglieri regionali?

La nostra Regione è un caso anomalo rispetto alle altre che prevedono un sistema di trattamento previdenziale per chi presta servizio per diversi anni. Qui fu cancellato in passato e c'è questa discrepanza, il problema oggettivamente esiste, c'è un vulnus. Detto ciò, ci tengo a sottolineare che si è parlato di questo tema diverse volte, questa volta è stata discussa e approvata una proposta in commissione. Si tratta di un sistema contributivo, non è un vitalizio. Se uno vuole aderisce, sennò no.

Come replica a chi dice che questo è un Consiglio regionale che legifera troppo poco?

Io non sono favorevole a una bulimia delle leggi. Il Consiglio ha come compito quello di legiferare, ma non quello di over-legiferare e contribuire a creare burocrazia con le norme. Le leggi servono dove c'è carenza. Ma la Lombardia ha un corpus normativo di leggi ben strutturato e solido.

C'è qualche argomento su cui le piacerebbe, come FdI, lasciare il segno in Aula in questa seconda metà di mandato?

In Consiglio abbiamo già dato il nostro contributo specie in ambito sanitario, con l'approvazione del pdl a prima firma Baffi sullo psicologo di base e di quello che ho presentato io sul riconoscimento dei soccorritori. Abbiamo avviato l'iter per altri progetti di legge che riteniamo cruciali, come quello sul sovraindebitamento di Valcepina, per sostenere coloro che hanno un'esposizione debitoria pesante e abbiamo una proposta di intervento di Bontempi sulla legge urbanistica che riteniamo essere molto importante in un'ottica di semplificazione. Infine, ci sono i temi della natalità, della famiglia e della sicurezza su cui stiamo costruendo nostre proposte.