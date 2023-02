Lombardia, Ghidorzi: "Pensiamo a radicarci. La sinistra copia la destra"

"Speriamo di poter raggiungere il 3%, ma anche se non riusciremo ad entrare in Consiglio regionale per noi l'importante era esserci". Mara Ghidorzi, candidata di Unione Popolare alla presidenza della Regione Lombardia, analizza così le prime proiezioni che al momento la vedono ferma all'1,5% dei voti. "Adesso - aggiunge Ghidorzi - dobbiamo pensare a radicarci sul territorio".

Ghidorzi: "Affluenza dato molto negativo"

Quanto alla vittoria del centrodestra è un risultato "che ci aspettavamo" perché "il centrosinistra ha giocato a fare la fotocopia del centrodestra. E così i cittadini scelgono l'originale..." L'aspetto più negativo, però, è quello relativo all'affluenza: "Un dato molto negativo - continua Ghidorzi - che segna la disaffezione dei cittadini verso la politica e per cui bisogna fare tutti una riflessione". La speranza, adesso, è che Unione Popolare raggiunga quantomeno il 3%: "Sarebbe un buon punto di partenza per costruire una forza a livello nazionale", conclude Ghidorzi.