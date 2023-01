Lombardia, Giovanardi: "Popolari liberali con Fontana"

I 'Popolari liberali' aderiscono con propri candidati alla lista Lombardia Ideale-Fontana Presidente, a sostegno della candidatura di Attilio Fontana a un secondo mandato alla guida della Regione. L'ufficializzazione dell'accordo è stata fatta nel corso di una conferenza stampa a cui hanno partecipato tra gli altri Carlo Giovanardi e Fontana. “Con 16 associazioni presenti sul territorio nazionale che si riconoscono in valori di tipo liberale di ispirazione cristiana ci siamo confrontati e abbiamo fatto una scelta politica e culturale sostenendo la Lista di Fontana Presidente. Stimo il governo lombardo di ieri e di oggi, così come il comportamento di questa Giunta, al di là delle politiche strumentali nel corso del covid - ha detto Giovanardi -. Siamo lontani antropologicamente dalla sinistra e non ci convince un’ area che si posiziona come centrista, come si definiscono Renzi e Calenda che, come ispirazione rientra però nel centrosinistra”.