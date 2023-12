Lombardia, Giunta: Lo Palo resterà al suo posto in Arpa

Lombardia, Giunta: Lo Palo resterà al suo posto

La Presidente di Arpa Lombardia, Lucia Lo Palo, restera' al suo posto nonostante la mozione del 14 novembre scorso presentata dalle opposizioni e approvata in aula in cui si chiedevano le sue dimissioni. La decisone e' arrivata dopo la richiesta avanzata stamane alla Giunta dal capogruppo regionale del Pd, Pierfrancesco Majorino. Il sottosegretario Autonomia e Rapporti con il Consiglio Regionale Mauro Piazza intervenendo in aula ha detto: "Il presidente Attilio Fontana e la giunta hanno valutato che non vi siano gli elementi per la revoca dell'incarico della presidente di Arpa Lucia Lo Palo". Dai banchi dell'opposizione i consiglieri hanno urlato "vergogna".