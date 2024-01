Lombardia: gli studenti diventano "Consiglieri per un giorno"

Via alla nuova edizione di "Consiglieri per un giorno", un progetto di avvicinamento alla politica e alle istituzioni promosso dal Consiglio regionale della Lombardia. Questa mattina, una cinquantina di studenti del Liceo San Carlo di Milano e dell'Istituto Romagnosi di Erba si sono seduti sui banchi dell'Aula consiliare di Palazzo Pirelli e hanno vissuto l'esperienza di una giornata da Consigliere regionale.

Romani: "Investimento sul futuro ed esperienza di crescita per i giovani"

"Questo progetto - sottolinea il Presidente del Consiglio regionale Federico Romani - è una freccia lanciata verso i giovani: vogliamo colpirli per convincerli dell'importanza della democrazia e della partecipazione, troppo spesso oscurate dalla sfiducia verso le istituzioni e la politica. In un momento storico in cui la politica è percepita come distante dai cittadini e in cui la partecipazione al voto, nelle elezioni di qualsiasi livello, è bassissima, dobbiamo cercare di stimolare la curiosità dei più giovani verso le istituzioni. Solo così, crescendo, potranno diventare protagonisti dello sviluppo delle loro comunità. Il progetto 'Consiglieri per un giorno' è un investimento sul futuro e un'esperienza di crescita all'insegna dei valori della democrazia e della conoscenza".

"Consiglieri per un giorno", il format che avvicina i giovani alle istituzioni

"Consiglieri per un giorno" e' un format che si propone l'obiettivo di avvicinare le istituzioni ai giovani, attraverso un percorso di educazione alla legalità e di conoscenza del lavoro dell'istituzione regionale. All'edizione di quest'anno hanno aderito circa 400 studenti di 16 scuole secondarie di II grado di otto province lombarde. I prossimi incontri si svolgeranno mercoledì 17 gennaio, giovedì 1 febbraio e mercoledì 7 febbraio. La conclusione del progetto si terrà in primavera con una seduta simulata di Consiglio regionale nella quale gli studenti, divisi in maggioranza e opposizione, presenteranno i loro progetti di legge che saranno discussi e votati in Aula.