Lombardia, i Civici: "Sosteniamo Majorino, da Strada scelta personale"

"Preso atto della scelta della Consigliera Regionale Elisabetta Strada di candidarsi con la compagine a sostegno della candidatura a presidente delle Regione Lombardia di Letizia Moratti, considerando che questa scelta è stata assunta in un ambito esclusivamente personale, il Direttivo del Movimento riunitosi lunedì 21 novembre, ha deciso a larghissima maggioranza di sostenere la candidatura di Pierfrancesco Majorino nella coalizione di centro sinistra". Così in una nota Walter Andreazza, presidente del Movimento Lombardi Civici Europeisti. "L’impegno, sulla scia delle attività che ha visto il Movimento protagonista in questi anni di attività politica - prosegue -, sarà ancora con più decisione rivolto ad aggregare le moltissime esperienze civiche presenti in Lombardia".

I Civici: "In prima linea per la realizzazione del progetto civico all'interno della coalizione di Majorino"

Nelle prossime ore verrà rilanciato il dialogo che ha portato alla realizzazione del Manifesto Civico che ha visto protagonisti con il Movimento Lombardi Civici Europeisti, AVEC, DEMOS e VOLT, nella stesura del Nuovo Patto per la Lombardia, un decalogo ricco di spunti e contenuti da sottoporre alle altre forze della coalizione di centro sinistra affinché possa contribuire ad arricchire il documento programmatico della coalizione stessa: "Con questi presupposti il Movimento Lombardi Civici Europeisti si mette in prima linea, funzionale alla costruzione ed alla realizzazione del Progetto Civico all’interno della coalizione di centro sinistra guidata da Pierfrancesco Majorino per l’affermazione dei valori insiti nel civismo con l’unico obiettivo di mettere a disposizione dei cittadini lombardi una gamma di servizi efficienti degni di essere veramente considerati eccellenti e non solo frutto di propaganda che da troppi anni la destra ci propina senza alcun fondamento".