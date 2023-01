Lombardia, i consiglieri di Comitato Nord non si ricandideranno

"Dopo aver parlato con Umberto Bossi e con l'europarlamentare Angelo Ciocca abbiamo deciso di non candidarci alle prossime elezioni regionali". Cosi' i consiglieri regionali lombardi di Comitato Nord Antonello Formenti, Massimiliano Bastoni e Roberto Mura. Quanto al quarto consigliere di Comitato Nord, Federico Lena, aveva fatto sapere gia' nelle scorse settimane che non si sarebbe ricandidato. "La decisione - spiegano Formenti, Bastoni e Mura - nasce dal fatto che non ci sara' una lista del Comitato Nord alle prossime elezioni regionali, data l'impossibilita' per il Comitato di presentarsi a sostegno del governatore uscente Attilio Fontana. "Questa e' la volonta' di Bossi e noi la rispettiamo fino in fondo cosi' come abbiamo sempre rispettato la linea del fondatore della Lega. Potremmo percorrere altre strade e candidarci sotto altre bandiere ma e' un'ipotesi che abbiamo deciso di scartare in quanto non sarebbe coerente con la nostra storia politica".

Comitato Nord: "Mantenere la retta via con scelte compatte"

"Il Comitato Nord nato dalla volonta' dell'On. Umberto Bossi, fondatore e presidente a vita della Lega, dall'europarlamentare Angelo Ciocca e da Paolo Grimoldi, non e' nato per competere alle elezioni regionali, ma per potare avanti l'Autonomia, le istanze del Nord e dar voce inascoltata della militanza nordista". E' quanto apprende l'AGI da fonti dello stesso Comitato. Dunque, si prosegue, "il Comitato Nord ha chiesto ai consiglieri uscenti Mura Roberto, Formenti Antonello, Bastoni Massimiliano, Lena Federico di restare fedeli agli obiettivi del Comitato Nord e mantenere la retta via con scelte compatte, coerenti ed intelligenti con l'importante lavoro del Comitato Nord".