Lombardia, il centrodestra da il benvenuto al neo assessore Bertolaso

“L’ingresso di Guido Bertolaso nella giunta lombarda, sostenuto dal Presidente Berlusconi, è un’ottima notizia. Il successo registrato nella lotta al Covid in Lombardia è stato, infatti, reso possibile anche grazie al suo contributo fondamentale in qualità di coordinatore della campagna vaccinale durante la fase di ‘stato di emergenza’. Rivolgo a Bertolaso migliori auguri di buon lavoro nella certezza che svolgerà al meglio questo delicato compito e mi complimento con il Governatore Fontana per la rapidità con cui è intervenuto per non lasciare scoperta una casella fondamentale dell’amministrazione regionale”. Così, in una nota, la presidente del gruppo Forza Italia al Senato e coordinatore del partito in Lombardia, Licia Ronzulli.

Comazzi: "Un professionista di altissimo livello"

"Buon lavoro a Guido Bertolaso, che a partire da oggi rivestirà il ruolo di assessore al Welfare di Regione Lombardia. Un professionista di altissimo livello e di grande competenza, che siamo fieri di accogliere in giunta. Grazie al presidente Berlusconi per averlo fortemente voluto in squadra". Così Gianluca Comazzi, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale.

Cecchetti e Anelli (Lega): "Moratti ha gettato la maschera, benvenuto Bertolaso"

Dimissioni di Letizia Moratti, per la Lega commentano Fabrizio Cecchetti, segretario d’aula alla Camera dei Deputati e coordinatore regionale, e Roberto Anelli, capogruppo leghista in Consiglio regionale: Prendiamo atto che Letizia Moratti ha gettato la maschera e ha scelto di sganciarsi dalla giunta regionale di centrodestra per preparare la sua candidatura con la sinistra, in cerca di una poltrona cui ambiva da mesi. Finale scontato, per cui buona fortuna alla Moratti per la sua caccia alla ‘cadrega’ desiderata: la lasciamo volentieri al PD e alla sinistra. Voltiamo pagina e andiamo avanti a lavorare nell’interesse dei cittadini lombardi, per questo applaudiamo alla scelta annunciata dal Governatore Attilio Fontana di assegnare le deleghe della sanità e del welfare a Guido Bertolaso, di fatto il vero assessore per mesi".

Prosegue la nota "Si tratta di una persona capace, competente e di indubbio valore, già dimostrato in tanti anni in altri contesti difficili come le emergenze successive ai terremoti, è l’uomo che ha lavorato in prima linea nella prima ondata della pandemia, aprendo tra le altre cose anche l’ospedale in Fiera, e ha poi impostato il perfetto piano vaccinale che lo scorso anno ha consentito alla Lombardia di essere la Regione più efficiente nel somministrare le tre dosi vaccinali. Bertolaso ora potrà riprendere il suo lavoro e affrontare le nuove sfide che attendono la Lombardia in materia socio sanitaria e assistenziale. Da oggi la giunta lombarda è ancora più forte"