Lombardia, il consiglio approva il bilancio consolidato 2023



Il Consiglio regionale lombardo ha approvato a maggioranza il bilancio consolidato 2023, il documento che rappresenta la situazione finanziaria e patrimoniale nonche' il risultato economico dell'attivita' svolta dall'ente anche attraverso le sue diverse articolazioni.

In tal senso, oltre ai bilanci di giunta e consiglio regionali, il consolidato riguarda anche una valutazione dei bilanci degli enti dipendenti (Arpa, Ersaf e Polis), delle cinque Aziende lombarde per l'edilizia residenziale, delle quattro societa' controllate (Finlombarda, FNM, Pedemontana e ARIA), della Fondazione Lombardia per l'Ambiente e delle societa' partecipate Arexpo e Infrastrutture Milano-Cortina 2026. Quest'ultima, partecipata al 10% da Regione, e' stata ricompresa quest'anno nel perimetro di consolidamento. Al documento approvato in aula e' allegato il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, che considera positivo il risultato dell'esercizio 2023 del Bilancio Consolidato della Regione.

Aumenta il valore del patrimonio, diminuisce l'indebitamento

Il provvedimento e' stato illustrato in aula dal relatore Davide Caparini (Lega), presidente della commissione Bilancio, che ha sottolineato i dati della diminuzione dell'indebitamento e dell'aumento del valore del patrimonio. Il consigliere Pd Pietro Bussolati e' invece intervenuto annunciando il voto contrario del suo gruppo in quanto "in un quadro di difficolta' per l'economia lombarda da parte di Regione si registrano un indebitamento che si protrarra' nel tempo e carenze di programmazione e di investimenti". Le ragioni del voto favorevole della maggioranza sono state espresse dalla consigliera Chiara Valcepina (FdI) e dall'assessore al Bilancio Mario Alparone (FdI), che ha voluto rimarcare la solidita' dei bilanci della Regione e delle societa' collegate.