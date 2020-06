Lombardia, il consiglio approva la legge sulla sicurezza negli ospedali

Il progetto di legge sulla sicurezza del personale sanitario e socio-sanitario è stato approvato all'unanimità dal consiglio regionale lombardo. A presentare il documento è stato il gruppo di lavoro coordinato da Franco Lucente (FdI) e Carmela Rozza (Pd). Il provvedimento ha l'obiettivo di garantire piu' controlli e sicurezza negli ospedali e nelle strutture socio sanitarie pubbliche e private, per contrastare episodi di violenza verso gli operatori sanitari e prevede l'istituzione di un tavolo tecnico che lavori a linee guida comuni, tra cui anche "l'installazione di telecamere, formazione del personale e interventi nei varchi d'accesso, la promozione di protocolli d'intesa con le forze dell'ordine per garantire la presenza di presidi nei pronto soccorso e nei reparti piu' a rischio", ha detto Rozza. Il testo, inoltre, "obbliga le aziende sanitarie a mappare il fenomeno, di cui per l'80% fanno le spese gli infermieri - ha aggiunto la consigliera dem -. Da parte nostra monitoreremo l'applicazione della legge. Fra un anno in consiglio ne chiederemo la verifica". Per Franco Lucente, "gli episodi di violenza oltre a mettere a rischio l'incolumita' fisica e psichica degli operatori, creano un clima di insicurezza che si ripercuote anche sull'erogazione delle prestazioni sanitarie, per questo e' importante intervenire per monitorare gli episodi di violenza commessi ai danni del personale sanitario e individuare misure di prevenzione e contrasto". Il M5S, pur avendo votato favorevolmente, sottolinea che "servono risorse per rendere questa legge piu' concreta: al momento purtroppo, non un euro del bilancio regionale e' investito in questa legge sulla sicurezza dei lavoratori della sanita' lombarda"