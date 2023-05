Lombardia, il consiglio regionale: "Sgarbi è incompatibile"

Il consiglio regionale della Lombardia, in apertura della seduta di oggi, ha approvato l'incompatibilità di Vittorio Sgarbi. Il critico d'arte, eletto consigliere lombardo con il gruppo Noi Moderati, è infatti anche sottosegretario di Stato alla Cultura. E ora ha dieci giorni di tempo per decidere quale delle due cariche mantenere e dimettersi dall'altra. Facile immaginare che, come già anticipato, opterà per la carica di sottosegretario. Al suo posto dovrebbe così subentrare Nicolas Gallizi.

I numerosi incarichi di Sgarbi in giro per l'Italia

Sgarbi, come ricostruisce Ansa, è anche - tra le altre cose - sindaco di Sutri, assessore alla Cultura della vicina Viterbo, prosindaco di Urbino, commissario per le Arti di Codogno, presidente della Fondazione Ferrara arte, del Mart di Trento, del Mag di Riva del Garda e della Gypsotheca del Canova. In Regione Lombardia si era presentata solo alla seduta di insediamento, poi era rimasto in attesa di una nomina - mai giunta - ad assessore alla Cultura. A breve lascerà dunque Milano.