Lombardia, il dg Sanità lascia e diventa vicesegretario. Altri cambi in vista

Cambio ai vertici della sanità lombarda: il governatore regionale Attilio Fontana ha comunicato nella tarda serata di ieri la scelta di cambiare ruolo al direttore generale Luigi Cajazzo, 51 anni. Secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it Milano, l’ex poliziotto della Mobile di Lecco sarà promosso vicesegretario regionale. Ulteriori rumors raccolti da Affaritaliani.it Milano raccontano di un nuovo assetto negli equilibri di Giunta imminente.

Crivelli al posto di Cajazzo per ricucire con i medici di famiglia

Al posto di Cajazzo nel ruolo di dg della Sanità lombarda arriva Marco Trivelli, 56 anni, manager storico della Sanità lombarda, con esperienza in grandi ospedali come il Niguarda di Milano e dal 2018 i Civili di Brescia. Come riporta il Corriere, che riferisce la notizia, Trivelli è cresciuto professionalmente nel ventennio di Roberto Formigoni e del dg Carlo Lucchina. Tra gli obiettivi che attendono il nuovo dg, recuperare il rapporto con i medici di famiglia logorato da anni ed aggravatosi durante la pandemia.