Lombardia, il nuovo consiglio regionale: tutti gli eletti

A scrutinio terminato è possibile delineare la composizione del nuovo consiglio regionale lombardo. Come spiega LaPresse, il centrodestra di Attilio Fontana conquista 48 seggi in Consiglio Regionale. Degli 80 seggi del Consiglio regionale uno è riservato al presidente eletto (Attilio Fontana) e un altro è assegnato al 'miglior sconfitto' tra i candidati Presidente e va a Pierfrancesco Majorino.Gli altri 78 seggi, precisa il Consiglio sui dati Eligendo, sono così attribuiti: 22 Fratelli d’Italia, 14 Lega, 6 Forza Italia, 5 Lombardia Ideale - Fontana Presidente, 1 Noi Moderati, 17 Partito Democratico, 3 Movimento 5 Stelle, 1 Alleanza Verdi e Sinistra, 2 Patto Civico - Majorino Presidente, 3 Azione - Italia Viva, 4 Lista Moratti presidente.

Regione Lombardia: i componenti del consiglio

Questo l'elenco di tutti gli eletti

Bergamo (9): 3 Fratelli d’Italia (Paolo Franco, Lara Magoni, Michele Schiavi), 2 Lega (Giovanni Malanchini, Roberto Anelli), 1 Forza Italia (Jonathan Lobati), 2 PD (Davide Casati, Jacopo Scandella), 1 Moratti (Ivan Rota).

Brescia (10): 3 Fratelli d’Italia (Carlo Bravo, Barbara Mazzali, Diego Invernici), 2 Lega (Floriano Massardi, Davide Caparini), 1 Forza Italia (Simona Tironi), 2 PD (Emilio Del Bono, Miriam Cominelli), 1 Movimento 5 Stelle (Paola Pollini), 1 Azione - Italia Viva (Massimo Vizzardi)

Como (5): 1 Fratelli d’Italia (Anna Dotti), 1 Lega (Alessandro Fermi), 1 Forza Italia (Sergio Gaddi), 1 Lombardia Ideale - Fontana Presidente (Marisa Cesana), 1 PD (Angelo Orsenigo)

Cremona (3): 1 Fratelli d’Italia (Marcello Ventura), 1 Lega (Filippo Bongiovanni), 1 PD (Matteo Piloni).

Lecco (3): 1 Fratelli d’Italia (Giacomo Zamperini), 1 Lega (Mauro Piazza), 1 PD (Gianmario Fragomeli).Lodi (2): 1 Fratelli d’Italia (Patrizia Baffi), 1 PD (Roberta Vallacchi).

Mantova (3): 1 Fratelli d’Italia (Alessandro Beduschi), 1 Lega (Alessandra Cappellari), 1 PD (Marco Carra).

Milano (24): 6 Fratelli d’Italia (Christian Garavaglia, Marco Alparone, Franco Lucente, Vittorio Feltri, Chiara Valcepina, Matteo Forte), 2 Lega (Silvia Scurati, Riccardo Pase), 1 Forza Italia (Gianluca Comazzi), 1 Lombardia Ideale - Fontana Presidente (Carmelo Ferraro), 1 Noi Moderati (Vittorio Sgarbi), 6 PD (Paolo Romano, Carlo Borghetti, Pietro Bussolati, Alfredo Negri, Maria Rozza, Paola Bocci), 2 Movimento 5 Stelle (Nicola Di Marco, Paola Pizzighini), 1 Alleanza Verdi e Sinistra (Onorio Rosati), 2 Patto Civico - Majorino Presidente (Michela Palestra e Luca Paladini), 1 Azione - Italia Viva (Lisa Noja), 1 Lista Moratti Presidente (Manfredi Palmeri).

Monza Brianza (7): 2 Fratelli d’Italia (Federico Romani, Alessia Villa), 1 Lega (Alessandro Corbetta), 1 Forza Italia (Fabrizio Figini), 1 Lombardia Ideale - Fontana Presidente (Jacopo Dozio), 1 PD (Pietro Luigi Ponti), 1 Lista Moratti Presidente (Martina Sassoli).

Pavia (4): 1 Fratelli d’Italia (Claudio Mangiarotti), 1 Lega (Elena Lucchini), 1 Forza Italia (Ruggero Invernizzi), 1 Lombardia Ideale - Fontana Presidente (Alessandro Cantoni).

Sondrio (1): 1 Lega (Massimo Sertori);

Varese (7): 2 Fratelli d’Italia (Giuseppe De Bernardi Martignoni, Francesca Caruso), 1 Lega (Emanuele Monti), 1 Lombardia Ideale - Fontana Presidente (Giacomo Cosentino Basaglia), 1 PD (Samuele Astuti), 1 Azione - Italia Viva (Giuseppe Licata), 1 Lista Moratti Presidente (Luca Ferrazzi).

Le preferenze a Milano: boom Garavaglia (FdI) e Romano (Pd)

Quando mancavano poche schede da scrutinare a Milano, tra le file di Fratelli d'Italia il più votato è risultato essere Christian Garavaglia, ex sindaco del Comune di Turbigo, con 9389 voti. Dopo di lui i consiglieri regionali Marco Alparone e Franco Lucente, e il giornalista Vittorio Feltri a 4765 preferenze. Oltre 3700 voti per Marco Bestetti, ex coordinatore nazionale dei giovani di Forza Italia, da poco passato in Fdi.

Nella Lega vanno oltre le 3mila preferenze i consiglieri regionali Silvia Scurati e Riccardo Pase, mentre l'assessore alla Casa della Regione ed ex Forza Italia, Alan Rizzi, ha raccolto per ora 1582 preferenze.

In Forza Italia fa il pieno di voti Gianluca Comazzi, capogruppo uscente in Consiglio regionale. Dovrebbe rientrare in Consiglio anche Giulio Gallera, l'ex assessore al Welfare sostituito in corsa da Letizia Moratti (quasi 5mila voti), qualora scattassero due seggi per gli azzurri.

Tra i banchi dell'opposizione siederà sicuramente Paolo Romano, il più giovane dei candidati del Pd e al momento quello che ha collezionato più voti di tutti (7248). Vicino alle 5mila preferenze anche il consigliere regionale uscente Pietro Bussolati. Nella lista civica a supporto di Pierfrancesco Majorino la più votata è Michela Palestra, sindaca di Arese. Ottiene quasi 3mila preferenze Luca Paladini, portavoce dei Sentinelli di Milano, poco meno di 2mila il medico e consigliere regionale Michele Usuelli. Lisa Noja risulta la più votata nella lista milanese del Terzo Polo, con oltre 2500 voti.