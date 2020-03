Lombardia, il pericolo valanghe sale a '4 forte'



La neve caduta nelle ultime ore sull'arco alpino lombardo (50-70 centimetri su Orobie e Alpi Retiche, 30-40 centimetri sul gruppo montuoso dell'Adamello in provincia di Brescia e Prealpi) e' caratterizzata da una stabilita' precaria e su tutti i pendii si sono formati nuovi lastroni di grandi dimensioni. Attenzione massima dicono gli esperti del Centro regionale nivometeo di Arpa Lombardia, con sede a Bormio (Sondrio), che nell'ultimo bollettino diffuso nel tardo pomeriggio di ieri indicano il pericolo valanghe a "4 forte" in una scala europea che prevede cinque pioli.



La neve fresca e abbondante unitamente al forte vento in quota invitano alla massima prudenza. Basta il passaggio su un pendio di un singolo sci-alpinista o escursionista o sciatore in fuoripista per provocare il distacco anche di valanghe di notevoli dimensioni, possibili anche in modo spontaneo. I tecnici di Arpa Lombardia invitano dunque alla massima prudenza: dotarsi sempre di tutti i dispositivi di autosoccorso obbligatori per legge per le attivita' sportive in montagna (ossia apparato Artva, pala e sonda) e consultare sempre il bollettino Neve e valanghe e i video informativi caricati periodicamente sul canale Youtube dell'agenzia Arpa, prima di affrontare un'escursione.