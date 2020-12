Lombardia, il premio "Rosa Camuna" ad Annalisa Malara. VIDEO

Lombardia, il premio "Rosa Camuna" ad Annalisa Malara

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha consegnato il premio 'Rosa Camuna' alla dottoressa Annalisa Malara che insieme alla sua collega Laura Ricevuti all'ospedale di Codogno (Lodi) scoprirono il paziente uno a febbraio dello scorso anno. "È un ringraziamento e un doveroso risconoscimento non solo alle dottoresse Malara e Ricevuti ma a tutto il nostro apparato sanitario che da un anno a questa parte si sta impegnando per far fronte a questa pandemia", ha detto il presidente Fontana consegnando il riconoscimento alla dottoressa Malara. "Andiamo avanti così per quelle che spero siano le ultime battaglie - ha aggiunto Fontana - perché se tutto va bene con il piano vaccinale si potrà finalmente sconfiggere la pandemia". A ritirare il premio anche per al collega, nel corso di una cerimonia a Palazzo Lombardia, è stata la dottoressa Malara, che attualmente è impegnata nell'Ospedale in Fiera.

Variante inglese, Fontana: "Nessun caso in Lombardia"

Sulla variante inglese del Covid-19 "come Regione Lombardia ci siamo subito attrezzati per individuare il virus modificato, ma per ora in Lombardia non abbiamo rinvenuto alcun caso". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, nel corso della conferenza stampa di fine anno. "Da quello che si legge e dalle prime dichiarazioni degli esperti, la variazione non incide ne' sulla gravita' della malattia ne' sulla possibilita' di utilizzare i vaccini", ha aggiunto il governatore. Fontana ha sottolineato: "Ieri il ministro Speranza mi ha telefonato per poter porre in essere degli interventi, ci siamo immediatamente dati da fare a livello organizzativo. Siamo assolutamente pronti a rispondere ad ogni emergenza che si dovesse verificare". Quanto ai cittadini lombardi rientrati da Londra, il governatore ha assocurato: "Sono stati tutti monitorati o sono in fase monitoraggio".