Lombardia, in 17 mesi scoperti 26mila lavoratori in nero

Solo in Lombardia la Guardia di finanza ha scoperto negli ultimi 17 mesi 25.850 lavoratori in "nero" o irregolari. Lo comunicano le Fiamme gialle nel bilancio operativo delle attivita' svolte dal gennaio 2023 allo scorso maggio in occasione dell'anniversario per i 250 anni dalla fondazione del Corpo. I reparti degli undici comandi provinciali hanno eseguito complessivamente 115.933 di interventi ispettivi e 11.050 indagini per contrastare gli illeciti economico-finanziari e le infiltrazioni della criminalita' nell'economia. I finanzieri hanno scoperto 1.001 soggetti che non presentano dichiarazione, sconosciuti al fisco, di cui molti operanti su piattaforme di commercio elettronico.

Le persone denunciate per reati tributari sono state 3.647, di cui 188 arrestate. All'esito delle indagini delegate dai pm, sono stati 'congelati' e segnalati all'Agenzia delle entrate crediti d'imposta agevolativi in materia edilizia ed energetica inesistenti o ad elevato rischio fiscale, nonche' sequestrati beni costituenti profitto dell'evasione e delle frodi fiscali, per un valore di 2,4 miliardi di euro.