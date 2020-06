Lombardia, iniziata la fase 3: confini regionali aperti

Dalla mezzanotte la fase 2 ha compiuto un deciso passo avanti. E' divenuta effettiva la riapertura dei confini regionali e quindi il ripristino della libera circolazione in tutto il Paese. Un provvedimento atteso ma che, come quasi sempre nel corso di questi oltre due mesi di emergenza sanitaria legata al coronavirus, non trova d'accordo tutti i presidenti di Regione. Le posizioni dei governatori, alcune cambiate nelle ultime ore, alcune ammorbidite, altre rimaste quelle di sempre, 'fotograno' un quadro politico, da Nord a Sud, a varie tinte.

Da giorni Attilio Fontana (Lombardia), Luca Zaia (Veneto), Alberto Cirio (Piemonte) e Giovanni Toti (Liguria) spingono per un immediato e completo ritorno alla normalita'. Zaia, da parte sua, nei giorni scorsi aveva anche detto di aspettarsi n provvedimento del governo, un Dpcm, per l'apertura dei confini regionale, ma da Palazzo Chigi nessuna risposta "anche perche' - si e' fatto notare - la liberta' di spostamento dal 3 giugno era stata prevista nel decreto del 18 maggio". Critico, sulla riapertura regionale, il presidente della Toscana, Enrico Rossi, secondo il quale bisognava aspettare ancora una settimana: "La diffusione del virus in Toscana, come in altre Regioni, e' stata il prodotto della fuga dalla Lombardia poco prima del lockdown, e questo avrebbe dovuto consigliare un po' di prudenza e la pazienza di aspettare una settimana in piu' prima di aprire tutto. Non so a chi avrebbero potuto far male". Tra le posizioni critiche anche quella del governatore campano, Vincenzo De Luca: "Davvero non si comprende - ha scritto in un post - quali siano le ragioni di merito che possano motivare un provvedimento di apertura generalizzata e la non limitazione della mobilita', nemmeno per le province ancora interessate pesantemente dal contagio".

In Lombardia piscine e palestre hanno già riaperto lunedì,così come diversi musei. Devono ancora attendere metà giugno centri estivi, oratori, cinema, teatri e spettacoli in generale.