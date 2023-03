Lombardia, la giunta in arrivo. Fontana: "Chiudiamo mercoledì"

In vista della formazione della nuova Giunta, "abbiamo parlato di tante cose e per il momento abbiamo superato i primi problemi legati alla delimitazione di alcune deleghe e all'individuazione delle singole competenze. Mercoledì chiudiamo il discorso con la determinazione dei nominativi migliori da scegliere. Il vertice sarà a Roma". Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine dell'inaugurazione dell'anno accademico dell'Humanitas University a Rozzano, alle porte di Milano.

Fontana, assessorato alla Sanità?: "È l'unica questione sulla quale ci sono da fare ancora alcune riflessioni "

I nomi definitivi? "Mercoledì notte", ha affermato. A chi gli chiedeva poi se l'assessorato alla Sanità resterà uno solo o verrà spacchettato come in passato, Fontana ha replicato: "È l'unica questione sulla quale ci sono da fare ancora alcune riflessioni perché ci sono tante motivazioni positive che vanno in una direzione e tante nell'altra. Non c'è contrapposizione, è una scelta di cosa sia più opportuno".