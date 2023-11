Lombardia, le opposizioni chiedono la rimozione della dirigente di Arpa

"Il cambiamento climatico non è frutto dell'azione dell'uomo": per questa avventurosa dichiarazione di settimana scorsa è finita nella bufera Lucia Lo Palo, presidente di Arpa Lombardia ed esponente di Fratelli d 'Italia. Contro la dirigente le forze di centrosinistra del consiglio lombardo depositano oggi una mozione in cui si chiede alla giunta la sua rimozione. La mozione è firmata daPartito Democratico, Movimento 5 Stelle, Patto Civico e Alleanza Verdi Sinistra e potrebbe essere discussa già nella seduta di oggi. Già da settembre le opposizioni avevano chiesto la rimozione di Lo Palo in quanto "senza laurea" e "priva di esperienze in ambito ambientale".