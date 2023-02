Lombardia, Letizia Moratti resterà fuori dal consiglio regionale

Lombardia, salvo colpi di scena Letizia Moratti non siederà nel consiglio regionale. Così infatti prevedono i regolamenti elettorali, che premiano solamente i primi due candidati governatori. Con un risultato che difficilmente si discosterà di molto dal 12 per cento, l'ex sindaco di Milano si piazza lontana dal vincitore Attilio Fontana e dallo sfidante Pierfrancesco Majorino. Porterà qualche esponente della sua civica e del Terzo polo (Azione-Italia Viva) nell'assise regionale. Ma lei non ci sarà.