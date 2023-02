Lombardia locomotiva d'Italia: Fontana e Resta a colloquio

Il governatore lombardo Attilio Fontana e Ferruccio Resta, rettore del Politecnico di Milano, a colloquio giovedì 9 febbraio. L'appuntamento è alle 18 al Palazzo delle Stelline di corso Magenta 61, Milano. Fontana e Resta, intervistati da Maria Matella, parleranno della "Locomotiva d'Italia", ovvero di formazione e sostegno alle imprese nella Regione Lombardia.

In occasione dell'evento verrà presentato il progetto editoriale "La locomotiva d'Italia", una serie di pubblicazioni a cura di Leonardo International Books, per descrivere i fatti contemporanei e le azioni per il rilancio della Regione.