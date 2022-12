Lombardia: M5S-Pd, accordo entro 48 ore: "Intesa su quasi tutto"

Accordo tra M5S e Pd vicino

Tutto va come doveva andare, e come Affaritaliani.it Milano aveva anticipato settimane fa: si va verso un probabile accordo tra M5s e centrosinistra per le Regionali in LOMBARDIA. Il Movimento si è dato 48 ore di tempo per decidere.

Il tavolo di lavoro: "Intesa su oltre il 90 per cento dei punti"

"Il tavolo di lavoro di questa mattina, iniziato alle 8.30, ha concluso l'analisi dei punti programmatici avanzati, il 25 novembre, dal M5S LOMBARDIA con il presidente Giuseppe Conte", fanno sapere fonti del Movimento lombardo, secondo cui "è stata raggiunta una condivisione su oltre il 90% dei punti, che va ad integrare la sintesi trovata a giugno su alcune sensibilità e temi comuni. Al termine del tavolo, che ha soddisfatto i rappresentanti presenti, è stata condivisa dalle delegazioni la necessità di restituire il lavoro svolto da un lato alla coalizione di centrosinistra per una valutazione - a stretto giro - sull'esito nonché sulle restanti parti che sono rimaste aperte, nonché dall'altro lato per il M5S la per la restituzione agli organi interni. Erano presenti le stesse persone degli ultimi due incontri".