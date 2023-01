Lombardia, M5S presenta la lista: "Tutti aderiscono alle linee antimafia"

“Abbiamo delle liste pulite, visto quello che abbiamo visto in Italia nella coalizione di centrodestra, noi rivendichiamo questo fatto: abbiamo fatto firmare a tutti i candidati l’adesione alle linee guida della commissione parlamentare antimafia. E per noi è già un bel simbolo di legalità". Così il coordinatore regionale del M5s, Dario Violi, durante la presentazione della lista ei candidati del Movimento alle elezioni regionali della Lombardia. "Abbiamo militanti che hanno lavorato in questi anni sul territorio, ex consiglieri comunali e regionali uscenti, persone con esperienza giovano e anziani, copriamo tutte le età e le attività professionali. Liste competitive e complete. Siamo orgogliosi e soddisfatti. Giuseppe Conte è previsto che arrivi nelle prossime settimane, farà campagna elettorale insieme a noi perché dopo 28 anni finalmente abbiamo la possibilità di contendere Regione Lombardia e di dare una svolta”, ha aggiunto. Tra i nomi in lista, i consiglieri regionali uscenti Gregorio Mammì e Nicola Di Marco.