Lombardia, Majorino: "Calenda ruppe l'intesa". La replica: "Noi mai con M5S"

"Se riavvolgiamo il film, ci accorgiamo che c'era un'intesa con il Terzo Polo su Carlo Cottarelli o sull'ipotesi Emilio Del Bono. Poi Calenda, di colpo, ha deciso di interrompere questa intesa e sostenere Letizia Moratti. È questo quello che è avvenuto". Così Pierfrancesco Majorino, candidato del centrosinistra alle elezioni regionali in Lombardia, intervenendo ai microfoni di Tg1 Mattina su Rai1.

Lombardia, Calenda replica a Majorino: "Gli elettori del Terzo polo non vogliono un governo sinistra-M5S"

"Guarda Pierfrancesco Majorino ti posso garantire che gli elettori del Terzo polo tutto vogliono tranne un governo sinistra-5S in Lombardia per chiudere i termovalorizzatori e imboccare la strada della decrescita infelice. E per questo voteranno Moratti". Cosi' il leader di Azione Carlo Calenda replica al candidato del Pd alla presidenza della Regione Lombardia.

Gelmini contro Majorino: "Argomentazioni inconsistenti"

"Il candidato presidente di quel che resta del Partito democratico e del Movimento 5 Stelle in Lombardia, Pierfrancesco Majorino, pur di attaccare Calenda fa riferimento a presunti accordi su candidature inesistenti. Sia Cottarelli che Del Bono si sono infatti ritirati dalla corsa in Regione e il pd ha deciso di puntare su di lui. Anziché sostenere argomentazioni inconsistenti e attaccare Azione - Italia Viva pensi a spiegare ai cittadini della più avanzata regione italiana i programmi che ha condiviso con il movimento della decrescita felice". Così in una nota Mariastella Gelmini, vicesegretario e portavoce di Azione.

Caretta (Azione): "Majorino pensi ai suoi alleati M5S..."

"Consiglio a Majorino di pensare ai suoi alleati M5S e non agli elettori del Terzo Polo, che hanno scelto questo progetto per non abbandonarsi alla deriva populista intrapresa dal PD. Capisco che sia in imbarazzo, ma è lui che ha scelto questi compagni di viaggio. Noi proponiamo un'alternativa per battere Fontana e Conte e visto l'avvicinamento e la curiosità su di noi da parte di molti mondi di centrosinistra, sono convinto che avremo ancora più elettori delle politiche di settembre": lo afferma in una nota Niccolò Carretta, consigliere regionale e segretario lombardo di Azione commentando le dichiarazioni del candidato del centrosinistra Pierfrancesco Majorino su possibili voti a suo favore da parte di elettori del Terzo Polo.