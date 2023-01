Majorino: "Se vinco, Salvini ridimensionato". E attacca Calenda sulla rottura

L'alleanza allargata per le regionali in Lombardia di cui fanno parte centrosinistra e Movimento 5 Stelle è "un laboratorio lombardo": il candidato presidente Pierfrancesco Majorino lo ha sottolineato a TG1 mattina aggiungendo però che "è chiaro che il risultato in Lombardia può avere una grande ricaduta, un grande effetto nazionale, soprattutto nei confronti di Matteo Salvini che uscirebbe ridimensionato".

Majorino accusa Calenda sulla rottura: "C'era ipotesi Cottarelli"

"Se riavvolgiamo il film, ci accorgiamo che c'era un'intesa con il Terzo Polo su Carlo Cottarelli o sull'ipotesi Emilio Del Bono. Poi Calenda, di colpo, ha deciso di interrompere questa intesa e sostenere Letizia Moratti. È questo quello che è avvenuto". Così Pierfrancesco Majorino, candidato del centrosinistra alle elezioni regionali in Lombardia, intervenendo ai microfoni di Tg1 Mattina su Rai1.

Majorino: "Con Moratti ci saremmo suicidati"

"Se noi avessimo scelto Letizia Moratti avremmo compiuto il suicidio perfetto sul piano politico, invece oggi siamo in partita e ce la giochiamo". "Il problema- aggiunge Majorino- è che con Letizia Moratti noi avremmo preso una botta pazzesca sul piano elettorale e del consenso, perché tantissimi cittadini, soprattutto a Milano, se la ricordano oggettivamente per quello che è stata: un'esponente autorevole del centrodestra lombardo".