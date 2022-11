Lombardia, Majorino: "Da M5S un buon contributo e un buon approccio"

"Dal Movimento 5 Stelle viene un buon contributo sul piano dei contenuti e una giusta volontà di confrontarsi sui temi prima che sulle persone. Mi pare, sinceramente, un buon approccio". Cosi Pierfrancesco Majorino, europarlamentare e candidato del Pd alle prossime regionali lombarde. "Per quel che ci riguarda sabato 3 dicembre presenteremo il cuore della nostra proposta per il futuro della Lombardia - ha detto ancora Majorino -. Nel centrosinistra ci confronteremo sulle migliori strategie e scelte per dare alla Lombardia un governo diverso da quello palesemente inadeguato di Attilio Fontana"

Peluffo (Pd): "Siamo convinti che si possa battere la destra. Dialogo subito"

"Il Pd fa parte di una coalizione di centrosinistra e nel corso di questi mesi ha costruito un percorso e condiviso priorità su cui costruire il programma del candidato presidente" ha aggiunto il coordinatore regionale dem Vinicio Peluffo. E proprio il centrosinistra "lo scorso 25 settembre aveva proposto in una lettera a tutte le forze politiche di opposizione a Fontana, di guardare alla sfida della Lombardia superando le divisioni delle elezioni politiche e i contrasti a livello nazionale". "Come Pd siamo convinti che si possa battere la destra" ha aggiunto. E quindi bene il dialogo ma bisogna farlo subito perché "la campagna elettorale è già iniziata. E il 3 dicembre a Milano presenteremo le proposte - ha concluso - a sostegno della candidatura di Pierfrancesco Majorino".

Lombardia, Sinistra Italiana: "Disposti a confrontarci con M5S"

Anche Paolo Matteucci, segretario regionale di Sinistra Italiana, commenta l'apertura di Giuseppe Conte, leader M5S ad un confronto con il centrosinistra per le regionali lombarde: "Siamo disponibili come Sinistra Italiana a confrontarci nel merito con le proposte programmatiche presentate oggi dal M5S. Ci sembra che ci sia coerenza con quanto discusso insieme fino al luglio scorso. Importante l'apertura di Conte nell'apprezzamento della figura di Majorino, abbiamo sempre pensato che lui potesse essere un interlocutore riconosciuto anche dai M5S e crediamo che questo percorso di confronto possa produrre un allargamento della coalizione democratica e progressista nell'interesse di tutti i cittadini lombardi"