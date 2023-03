Lombardia, Majorino: "Fontana rimuove il tema della sanità"

"Fontana ha colpevolmente rimosso alcune grandi questioni sulla Lombardia che meritano una risposta nel segno della discontinuita'. Penso che non si puo' tollerare un sistema sanitario che chiede una cosa ai cittadini lombardi: 'volete farvi curare, pagate'. Penso che manchi una politica a sostegno del lavoro della formazione, dell'ambiente". Lo ha detto il capogruppo del Pd in Regione, Pierfrancesco Majorino, commentando il discorso programmatico del governatore Attilio Fontana. Quest'ultimo, attacca Majorino, "va in continuita' con se stesso e credo che Regione Lombardia perdera' una grande occasione. Noi daremo battaglia proprio per costringere la Regione a cambiare rotta. La prima cosa a cui pensiamo e' la presentazione di una legge a iniziativa popolare a sostegno di un rilancio della sanita' pubblica , della medicina territoriale, per l'assistenza domiciliare alla persone che vivono da sole e vanno curate a casa. Crediamo che la lotta per l'opposizione e per fare cambiare le cose non vada condotta solo in aula ma abbia bisogno di un rapporto con tantissimi lombardi che vogliono vedere cambiate le cose".