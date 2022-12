Lombardia, Majorino: "Intesa con M5S? Punto all'alleanza più ampia possibile"

"Se si sta insieme sui contenuti è ovvio che poi si sta insieme anche nella proposta elettorale. Vedremo nei prossimi giorni, io punto ad avere un'alleanza più ampia e più forte possibile, questo riguarda i 5 Stelle ma anche persone del Terzo Polo che non ci stanno a inseguire il progetto della Moratti o tantissime liste civiche con cui stiamo dialogando per dare forza alla nostra proposta. Vedremo nei prossimi giorni": così il candidato del Pd alla presidenza della Regione, Pierfrancesco Majorino, a margine del presidio contro la riforma della governance del Parco Sud in discussione in Consiglio regionale, riguardo al dialogo a e una possibile intesa con il M5S per le prossime elezioni regionali.