Lombardia, Majorino a Moratti: "Vuole mandare a casa Fontana? Mi sostenga"

Il candidato del centrosinistra in Lombardia Pierfrancesco Majorino manda un messaggio a Letizia Moratti: "Se è per mandare a casa Fontana io dico: sostienimi. Ma con molto rispetto". "Il mio ragionamento - ha spiegato - è molto semplice: Letizia Moratti è una persona di centrodestra, era nella destra a discutere di una sua candidatura fino a poche settimane fa, ha smesso di essere di destra quando gli hanno detto di no. Adesso dice che è tra destra e sinistra, non ho ben capito".

Majorino ha proseguito: "Siamo molto fiduciosi sul fatto che saremo la vera sorpresa della campagna elettorale e credo che molto presto avremo alle spalle le polemiche che ci sono state in questi giorni". "Anzi - ha spiegato- siamo già in campo organizzando una campagna elettorale che sarà sul merito, sui problemi che riguardano il futuro della Lombardia. La destra ha governato per 28 anni e credo sia giunta l'ora di cambiare aria". Peraltro, "il centrosinistra governa centinaia di città in questa regione".

Ed ancora, nei confronti del Movimento Cinque Stelle: "non stiamo chiudendo nessuna porta. So che c'è un confronto tra loro e che un giorno avranno delle proposte: vedremo quando ci saranno queste novità". Lo ha detto il neocandidato del centrosinistra per le regionali in Lombardia, Pierfrancesco Majorino, a margine di un evento di Bookcity al Centro diurno Punto Ronda di Milano. "Sono sempre della stessa posizione - ha spiegato - non demonizzo e non inseguo il Movimento". La palla è a loro: "Noi comunque ci siamo - ha aggiunto Majorino - aspetto di vedere le proposte sui contenuti che hanno detto che faranno".

Majorino ricorda Sassoli: "Manca molto, avrei voluto confrontarmi con lui"

Pierfrancesco Majorino, candidato del centrosinistra per la Lombardia, dedica un ricordo a David Sassoli in occasione della presentazione del suo libro 'Sorella rivoluzione' nell'ambito di Bookcity a Milano: "Una persona che mi manca molto e con cui avrei voluto confrontarmi. Sassoli "era una persona di grande moderazione, straordinaria cultura democratica e delle istituzioni, nel senso più antico del termine. Lottava per grandi cambiamenti radicali, di cui adesso c'è bisogno".

Lombardia, Majorino: "Rivoluzione? Serve un cambiamento radicale"

A chi gli chiede se ci sia bisogno di una 'rivoluzione', risponde: "Credo ci sia bisogno di un cambiamento radicale e di mettere in discussione dei modelli", e di farlo "unendo al massimo storie diverse: è quello che mi racconta, la mia storia". Per Majorino servono "istituzioni pubbliche molto forti al fianco di una cittadinanza attiva e una società civile molto forte. Guai pensare che le istituzioni possano isolarsi per poi fare qualche piccola iniziativa di carità per spartire le briciole sopra il tavolo. Bisogna cambiare il tavolo. Credo che questo tema, dopo la pandemia, sia ancora più evidente".