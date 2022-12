Lombardia: Majorino: vedrò Conte, confido in una alleanza

"Con i 5 Stelle il confronto è ancora in atto, ho sentito Conte e lo incontrerò nei prossimi giorni. Noi stiamo costruendo un'alleanza ampia e confido che ci siano anche loro, ma noi andiamo avanti" così Pierfrancesco Majorino (PD), ospite di Lilli Gruber ieri sera a Otto e mezzo su La7.

Majorino: se dovessi perdere andrò a fare il consigliere regionale

"Che io vinca o che perda alle Regionali, sicuramente smettero' di fare il parlamentare europeo. Se dovessi perdere, andro' a fare il consigliere regionale, perche' questo e' il mio modo di intendere la politica", ha aggiunto Majorino.

Scandalo Qatar-Ue, Majorino: spettacolo indegno

"Come coordinatore della Commissione speciale sulle ingerenze straniere al Parlamento europeo, dei rischi delle ingerenze di altri Paesi nella politica europea ho parlato un anno fa, segnalandolo in una relazione proprio sul tema delle interferenze straniere e dove misi al corrente il Parlamento dei rischi riguardanti i Paesi del Golfo. Ma onestamente mai avrei immaginato di vedere questo spettacolo indegno, che vede implicata una cricca riconducibile alla sinistra europea. Ma segnalo che molti di noi hanno sempre votato in maniera opposta agli interessi di questa cricca. (...) Se si tiene la schiena dritta, non solo si fa una cosa giusta ma anche una cosa utile sul piano della questione morale". Così il candidato del centrosinistra alla guida di Regione Lombardia, Pierfrancesco Majorino.