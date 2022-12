Lombardia, manifesti di Baffi (FdI) imbrattati con il simbolo delle BR

Manifesti elettorali di Patrizia Baffi, candidata alle regionali con Fratelli d'Italia, imbrattati a Codogno (Lodi) con la stella a cinque punte delle Brigate Rosse. Lo denuncia il capogruppo regionale Barbara Mazzali a nome del gruppo lombardo: “Una certa parte di sinistra non ha dimenticato il passato violento. Siamo certi che questo non fermerà Patrizia, che continuerà il suo lavoro con la stessa forza e la stessa determinazione. Anzi, ne metterà ancora di più per non lasciare il suo territorio in mano a questi vigliacchi. Ci sono ancora persone, evidentemente, che rimpiangono la violenza dei gruppi di estrema sinistra e quello che fecero negli Anni di piombo. Purtroppo ci siamo abituati, basti vedere i messaggi di odio che riceve ogni giorno la nostra leader Giorgia Meloni. Questi comportamenti vanno sradicati e mi auguro che oggi tutto il mondo delle istituzioni lombarde, indipendentemente dal partito di appartenenza, lanci un messaggio chiaro contro gli atti violenti”