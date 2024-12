Lombardia, martedì 17 dicembre al via la sessione di Bilancio in Consiglio regionale. Presentati 4.238 emendamenti

Prenderà il via martedì 17 dicembre alle ore 10 in Consiglio regionale la Sessione di Bilancio, convocata dal Presidente Federico Romani anche nelle giornate di mercoledì 18 e giovedì 19 con possibilità di prosecuzione delle sedute nella fascia oraria notturna. Relatore dei provvedimenti della manovra finanziaria (Collegato, Legge di Stabilità e Bilancio di Previsione) è il Presidente della Commissione Bilancio Davide Caparini (Lega).

Complessivamente sono stati presentati 4.238 emendamenti alla Legge di Stabilità e al Bilancio di Previsione: gli ordini del giorno depositati finora sono 222, quasi tutti sul Bilancio di Previsione.

Le entrate previste per il 2025 ammontano a circa 34 miliardi. Per quanto riguarda la spesa, 23 miliardi verranno destinati alla gestione della sanità mentre sono quantificate in 2 miliardi e 679 milioni le risorse non vincolate e destinate autonomamente. E’ prevista l’istituzione di un fondo di 140,7 milioni per il 2025 quale contributo alla finanza pubblica derivante dalla nuova governance europea. Il Bilancio registra anche l’incremento dei fondi statali per la sanità.

Presentando la manovra in quanto relatore, Caparini aveva sottolineato il rispetto del pareggio di bilancio mantenendo invariati gli investimenti ed evitando l’aumento della pressione fiscale.

La Legge di Stabilità

E’ il provvedimento che autorizza le spese, sia di parte corrente che di investimento, necessarie per la realizzazione degli obiettivi individuati dalla programmazione. In particolare, per il 2025 rifinanzia leggi regionali e autorizza spese per 2,1 miliardi. Prevede inoltre il trasferimento di 6 milioni da ARPA a Regione Lombardia, mentre 4,5 milioni all’anno per tre anni vengono destinati alle Fondazioni Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico per l’implementazione della strumentazione tecnologica. Per il prolungamento della linea metropolitana 5 Milano-Monza è previsto uno stanziamento di 37,2 milioni all’anno dal 2027 al 2032. Da segnalare la previsione della restituzione di 22,6 milioni all’anno al Servizio Sanitario Nazionale dovuta a scelte del passato riviste soltanto ora dallo Stato. Infine 150 mila euro a ente vengono stanziati per le attività istituzionali del Museo Bagatti Valsecchi e della Fondazione per l’Ambiente.

Il “Collegato”

Questo provvedimento interviene su numerose leggi regionali, aggiornandone i contenuti ai fini dell’attuazione della programmazione economico-finanziaria. Diverse le materie interessate. Un articolo istituisce un riconoscimento per le scuole di sci, alpinismo e sci alpinismo che operano in regione da almeno quaranta anni.