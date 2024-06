Lombardia: maxi rissa in centro a Cantu', fermati tre minori e un 18enne

Nella notte del 2 giugno la Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Cantu' si è trovata inondata di chiamate di cittadini che segnalavano una rissa nei pressi di Piazza Garibaldi a Cantù. I cittadini allarmati dalla violenza dell'evento che vedeva coinvolti numerosi giovani, chiamavano insistentemente la Centrale che inviava sul posto tutte le pattuglie presenti in turno, insieme alle ambulanze per il soccorso dei feriti.

I militari si trovavano difronte ad uno scenario sconvolgente, con numerosi giovani che in preda alla paura stavano scappando in tutte le direzioni e notavano i feriti e le numerose tracce di sangue in tutta la piazza. Dopo aver prestato i primi soccorsi ai feriti ed ave riportato l'ordine. Fin da subito le indagini si rivelavano difficoltose a causa del numero delle persone coinvolte, una sessantina. Quattro i fermati, 3 minori e un 18enne.