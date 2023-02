Lombardia, Monti (Lega): "Premiato il buongoverno al di là del fango"

“È stato premiato il buongoverno della Lombardia e del centrodestra, al di là del fango gettato sulla Regione per la gestione del Covid”. Emanuele Monti, consigliere regionale della Lega e presidente della Commissione Sanità al Pirellone, in un’intervista ad Affaritaliani.it Milano esulta per la vittoria in Lombardia del centrodestra. “E la somma dei voti di Letizia Moratti e Pierfrancesco Majorino è ampiamente indietro rispetto a quelli di Attilio Fontana”.

Monti, sensazioni positive anche per il risultato della Lega?

Dai seggi arrivano buone indicazioni. Ma siamo davvero alle prime informazioni.

L’affluenza, però, è bassissima…

È chiaro che il tema dei temi è l’affluenza che ha impattato tanto. Quando si vota alle elezioni amministrative e regionali l’affluenza è troppo bassa.

Moratti rischia di non arrivare nemmeno al 10%.

Nessuno è stupito davanti al risultato di Moratti. Per il tradimento ai danni del centrodestra dopo tanti anni e per una campagna elettorale che non ha colpito nel segno. Il pragmatismo del centrodestra, invece, ha convinto i lombardi ad andare a votare.