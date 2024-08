Lombardia: muore 67enne schiacciato da balla di fieno a Vimercate

Ancora non e' chiara la dinamica del grave incidente avvenuto poco prima delle 16:30 a Vimercate (MB), in via Torquato Tasso 18, frazione Velasca. Un uomo di 67 anni e' stato trovato schiacciato da una balla di fieno (peso indicato circa 800kg). I soccorsi intervenuti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso sul posto.