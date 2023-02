Lombardia, nel 2023 il Pil dovrebbe crescere dello 0,8%

L'economia lombarda continua a crescere, ma per il 2023 le previsioni sono positive, ma lente, con il Pil lombardo che dovrebbe crescere dello 0,8%, i consumi dell'1,8% e gli investimenti del 3,3%. Questi i dati elaborati da Cna Lombardia, che per il 2022 prospetta una crescita del 4,4% del Pil, in rallentamento rispetto all'anno precedente, ma in crescita del 3,9% rispetto al 2019. Anche sul fronte consumi nel 2022 la Lombardia è cresciuta del 5,1%, un dato migliore della tendenza nazionale (-1,5%), così come è positiva evoluzione degli investimenti, che si è consolidata nel corso del 2022 aumentando del 10,8% rispetto al 2021, mentre dal confronto con il 2019 l'incremento è di quasi 19 punti percentuali. A preoccupare, però, è la tenuta del tessuto imprenditoriale, in particolare quello artigianale. A dicembre 2022 il numero di imprese lombarde ha fatto segnare un -0,6% rispetto a settembre 2022, quelle artigiane lombarde -1,1.

In tre anni scomparse 800 imprese attive in Lombardia

Nell'arco di tre anni (2019-2022), dunque, il numero di imprese attive in Lombardia si è ridotto di circa 800 unità, soprattutto nei settori del commercio-turismo, manifattura e agricoltura. Ancora peggiore il dato relativo alle imprese artigiane nel periodo dicembre 2019-dicembre 2022 dove la dinamica appare decisamente negativa con un -3,4% (perse 8.155 imprese). Sul fronte occupazione, nel terzo trimestre 2022 l'occupazione in Lombardia fa segnare una leggera contrazione rispetto al trimestre precedente, ma considerando il valore medio nei primi nove mesi del 2022, si riscontra una crescita del numero di occupati del 2,3% rispetto allo stesso periodo del 2021. Infine, per quanto riguarda l'export, la Lombardia si conferma con i primi nove mesi del 2022 che hanno visto il valore delle esportazioni ammontare a 120 miliardi, con una crescita del 21% rispetto allo stesso periodo del 2021.