Lombardia Notizie, crescono i numeri sui social: Instagram +10%, Facebook +7%

Lombardia Notizie, crescono i numeri sui social: Instagram + 10%

Sono sempre più un punto di riferimento per i lombardi. Con circa 218.000 follower su Facebook e 72.700 su Instagram, prosegue a gran ritmo la crescita dei canali 'Social' dell'agenzia di stampa della Regione Lombardia. Nel corso dell'anno infatti si è registrato un ulteriore incremento di visitatori con un incremento che va oltre il 10% per Instagram e sul 7% per Facebook. Informazioni giornalistiche, notizie di servizio, interviste video e 'dirette' sui fatti più importanti che riguardano la Giunta del presidente Attilio Fontana regionale, ma anche eventi o situazioni relative alla vita della regione.

Regione Lombardia: le "Pillole di Salute"

E, da qualche giorno, anche un nuovo prodotto editoriale: 'Pillole di Salute' durante il quale, esperti della materia, illustrano con consigli di carattere assolutamente generale determinate fattispecie che possono riguardare la quotidianità di tutti i cittadini. Si è partiti con il professor Gian Vincenzo Zuccotti, direttore della Pediatria dell'ospedale Buzzi di Milano, che ha fatto il punto dell'influenza dei bambini, e proseguito oggi con il direttore dell'ATS di Milano, Walter Bergamaschi, che ha spiegato come dare un giusto equilibrio ai pranzi e le cene delle festività natalizie con corretti stili di vita