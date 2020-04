Lombardia, nuovi contagi in aumento: a Milano provincia il doppio di ieri

Coronavirus, a Milano raddoppiano i contagi, curva altalenante



A Milano e in provincia raddoppiano i contagi rispetto all'incremento registrato ieri: si e' raggiunto un totale di 13268, con +520 rispetto a ieri. I numeri sono dell'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, durante l'aggiornamento quotidiano su Facebook dei dati sull'emergenza.



La curva "un giorno scende, e un giorno sale, non siamo ancora davanti ad una decisa riduzione contagi", ha sottolineato. Motivo per cui "dobbiamo rimanere in casa: non fatevi prendere dalla fobia di dover uscire a Pasqua o di fare la spesa, andiamo avanti con quello che abbiamo" e' l'appello di Gallera. Preoccupante anche Milano citta', dove il totale e' di 5368, +262 rispetto a ieri, quando pero' l'incremento e' stato di 127. "Non e' finita, dobbiamo ancora resistere anche in vista dei ponti che ci separano dal 3 maggio: li passeremo a casa", ha concluso.