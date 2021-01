Lombardia, oggi l'annuncio del rimpasto: entrano Moratti, Guidesi, Locatelli

Avverrà oggi alle 12 con una conferenza stampa del governatore Attilio Fontana l'annuncio della nuova Giunta di Regione Lombardia. Gli ultimi dettagli sono stati definiti in serata ed e' stato il principale protagonista del rimpasto, il segretario della Lega Matteo Salvini, a dare l'annuncio in tv: "la squadra e' chiusa". Non ha aggiunto altro lasciando l'annuncio di assessori e squadra a quello che ha definito "l'allenatore", ovvero il governatore Attilio Fontana.

Il tassello più importante era ormai definito da ore: Letizia Moratti al Welfare al posto di Giulio Gallera, ma la trattativa si e' incagliata attorno ad alcuni nodi, quasi tutti interni a FI. In primo luogo, il ruolo di Gallera, che ha rifiutato il ruolo di sottosegretario e ieri sera ha ricevuto il suo secondo tapiro d'oro da Striscia la notizia, in questo caso per i ritardi nelle vaccinazioni.

In secondo luogo, quella di Alessandro Mattinzoli, attuale assessore forzista allo Sviluppo economico, delega che dovrebbe andare all'ex sottosegretario leghista ai Rapporti con il Parlamento, Guido Guidesi. Per il codognese un "super assessorato" che oltre allo Sviluppo economico comprenderebbe anche le deleghe al Recovery fund e ai ristori. Ma anche Mattinzoli, sostenuto da Maria Stella Gelmini, dovrebbe restare in Giunta con una delega all'Housing sociale. Fratelli d'Italia che non ha voluto partecipare alla partita e vedra' confermati i suoi due assessori, Riccardo de Corato e Lara Magoni, i principali cambiamenti della giunta Fontana riguarderanno quindi l'ingresso di Moratti. L'accordo prevede che all'ex sindaco di Milano vada la delega al Welfare e l'incarico di vice presidente di giunta. Mentre sia da Lega che da FI smentiscono ogni tipo di accordo su una eventuale candidatura di Moratti alle prossime regionali, nel 2023. Certo anche l'ingresso dell'ex ministra leghista Alessandra Locatelli come assessore alla Famiglia al posto di Silvia Piani. Mentre l'ex campione olimpionico di kayak Antonio Rossi dovrebbe sostituire la leghista Martina Cambiaghi allo Sport. Melania Rizzoli resta all'Istruzione, l'attuale assessore alla Casa,il leghista Stefano Bolognini, assume fra le sue deleghe quella allo sviluppo dell'area metropolitana, una delega dunque che pare "ad hoc" su Milano. Fabrizio Sala perde il ruolo di vicepresidente.

E' "una squadra piu' forte e strutturata. A differenza di quello che succede a Roma, dove vanno avanti da un mese, qui non si parla di nomi e cognomi ma di progetti e di rilancio. Il 2021 per i lombardi sara' un anno di ripartenza" ha ribadito Salvini, indicando come priorita' per la Regione piu' colpita dalla pandemia "la salute e il rilancio economico".