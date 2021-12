Lombardia, oltre 30mila contagi. Rischio zona gialla



Record di nuovi positivi in Regione Lombardia, che per la prima volta da inizio pandemia ha superato ieri i 30mila contagiati in 24 ore, toccando addirittura quota 32.696. Sale a 15,5% il tasso di positività, un balzo notevole visto che ieri era al 12,8%. Su 209.685 tamponi effettuati i nuovi positivi sono circa 4000 in piu' rispetto a ieri l'altro quando erano 28.795. Scendono a 191 i ricoverati nelle terapie intensive (-2), mentre sono 1.831 negli altri reparti, in crescita di 133. Ventotto le persone morte per un totale di 35.008 da inizio pandemia. A Milano i nuovi casi sono stati 13.650 di cui 5152 in città.



Con questa situazione la Lombardia rischia di passare in zona gialla, nonostante la tenuta generale degli ospedali e la risposta tempestiva della Regione, con la decisione di attivare nelle altri 78 posti letto dedicati all'emergenza Covid, portando il totale delle terapie intensive a disposizione a quota 263. E se la situazione dovesse ulteriormente peggiorare, è prevista la possibilita' di attivare 45 nuovi posti letto nella struttura temporanea in Fiera Milano City.

Ad ogni modo si aspetta l'evoluzione della situazione per prendere, forse già oggi, una decisione sul restare o meno in zona bianca o passare alla gialla, anche in vista dell'ultimo rush festivo di Capodanno, con tutti i rischi che ulteriori assembramenti comportano.